Сварщиков и литейщиков приодели

Витебские специалисты разработали уникальную ткань для униформы работников горячих производств. Её главная особенность - высокая термостойкость и влагонепроницаемость. Ранее подобную спецодежду шили из брезента. Работать в ней было не удобно, одежда быстро изнашивалась, к тому же стойкость к прожиганию была на порядок ниже. Уже выпущена первая опытная партия. Спецодеждой заинтересовались БелАЗ, Минский метрополитен и Витебскэнерго, а также некоторые российские организации.