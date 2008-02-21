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Сварщиков и литейщиков приодели

21 февраля 2008 12:29
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Витебские специалисты разработали уникальную ткань для униформы работников горячих производств. Её главная особенность - высокая термостойкость и влагонепроницаемость. Ранее подобную спецодежду шили из брезента. Работать в ней было не удобно, одежда быстро изнашивалась, к тому же стойкость к прожиганию была на порядок ниже. Уже выпущена первая опытная партия. Спецодеждой заинтересовались БелАЗ, Минский метрополитен и Витебскэнерго, а также некоторые российские организации.
# общество

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