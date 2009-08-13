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Свадебный август

13 августа 2009 14:59
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Цифр бояться - в ЗАГС не ходить. Как утверждают его работники, мода на нумерологию уже прошла.

Не веря в так называемую «магию  цифр»,  сейчас молодожены стараются больше придерживаться церковного  календаря. И просто выбирают дни наиболее удобные для  свадебных торжеств - пятницу и субботу.  7 августа, день,  в дате которого по порядку расположились семерка, восьмерка и девятка,  -  не был отмечен каким-то особым  свадебным бумом. Десятки регистраций в день привычны для начала августа  -  традиционно излюбленной свадебной поры. Желание вступить в брак не  сдерживается строгими постами, а природа богата и щедра своими дарами для праздничного стола.    

Для тех,  кто все-таки склонен видеть в повторяющихся цифрах некий сакральный смысл,  цифровой аккорд из трех девяток (или для кого-то зловещих перевернутых трех  шестерок) также не станет анти-хитом этого  года.  Чтобы назначить в этом году свадьбу на 9-е сентября, как это сделал певец Александр Солодуха, мало быть таким же неутомимым оптимистом. В отличие от молодоженов, не каждый гость может освободиться от своих рабочих дел среди недели.

# общество

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