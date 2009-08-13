Свадебный август

Цифр бояться - в ЗАГС не ходить. Как утверждают его работники, мода на нумерологию уже прошла.

Не веря в так называемую «магию цифр», сейчас молодожены стараются больше придерживаться церковного календаря. И просто выбирают дни наиболее удобные для свадебных торжеств - пятницу и субботу. 7 августа, день, в дате которого по порядку расположились семерка, восьмерка и девятка, - не был отмечен каким-то особым свадебным бумом. Десятки регистраций в день привычны для начала августа - традиционно излюбленной свадебной поры. Желание вступить в брак не сдерживается строгими постами, а природа богата и щедра своими дарами для праздничного стола.

Для тех, кто все-таки склонен видеть в повторяющихся цифрах некий сакральный смысл, цифровой аккорд из трех девяток (или для кого-то зловещих перевернутых трех шестерок) также не станет анти-хитом этого года. Чтобы назначить в этом году свадьбу на 9-е сентября, как это сделал певец Александр Солодуха, мало быть таким же неутомимым оптимистом. В отличие от молодоженов, не каждый гость может освободиться от своих рабочих дел среди недели.