Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей

Новости Беларуси. Количество свадеб в Минской области не снижается, они работают без изменений, несмотря на рост инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ЗАГСы по-прежнему регистрируют по несколько актов в неделю. Например, в апреле в Старых Дорогах состоялось пять церемоний. Работники предпринимают меры по защите новобрачных и гостей. Обязательно дезинфекция и безопасное расстояние.

Татьяна Рудко, начальник отдела ЗАГС Стародорожского района:

Мы рекомендуем молодоженам по возможности ограничить количество гостей, которые будут присутствовать на церемонии. К тому же, при входе в отдел ЗАГС граждане могут обработать руки антисептиком с помощью локтевого дозирующего устройства. Также проветривается помещение между регистрации и проводится влажная уборка с использованием дезсредства.

Кстати, все запланированные на май церемонии люди не отменяют и не откладывают.