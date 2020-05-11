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Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей

11 мая 2020 13:49
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Новости Беларуси. Количество свадеб в Минской области не снижается, они работают без изменений, несмотря на рост инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей-1

ЗАГСы по-прежнему регистрируют по несколько актов в неделю. Например, в апреле в Старых Дорогах состоялось пять церемоний. Работники предпринимают меры по защите новобрачных и гостей. Обязательно дезинфекция и безопасное расстояние.

Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей-4

Татьяна Рудко, начальник отдела ЗАГС Стародорожского района:
Мы рекомендуем молодоженам по возможности ограничить количество гостей, которые будут присутствовать на церемонии. К тому же, при входе в отдел ЗАГС граждане могут обработать руки антисептиком с помощью локтевого дозирующего устройства. Также проветривается помещение между регистрации и проводится влажная уборка с использованием дезсредства.

Кстати, все запланированные на май церемонии люди не отменяют и не откладывают.

# Коронавирус # общество # Татьяна Рудько # Фотофакт

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