Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске
Анна Меркушевич, корреспондент:
Раз в год в дни «Славянского базар» Витебск превращается в настоящий город мастеров. Сюда приезжают ремесленники со всей Беларуси, чтобы себя показать и на других посмотреть.
От разнообразия авторских работ и предложений мастеров разбегаются глаза. Тут можно и наряд прикупить, и аксессуары, и сувениры. Лошадки, буслики, куклы-мотанки, а сколько украшений и сумочек. Даже миниатюрный ткацкий станок.
Елена Кондратова, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Мне подарили такую декоративную заготовку. Я подумала: почему бы не сделать его реалистичным. Я сделала настоящий ткацкий станок.
Анна Меркушевич:
То есть он рабочий?
Елена Кондратова:
Он еще и ткет.
Шаг в сторону, вы попадаете в мир тишины и глины. Необыкновенной красоты керамические изделия, золотая соломка, километры знаменитого белорусского льна. Каждая строчка, каждый узор на этих рушниках – это зашифрованное послание из прошлого, оберег на удачу и здоровье.
Подробности в видео.