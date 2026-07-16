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Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске

16 июля 2026 17:14
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Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Раз в год в дни «Славянского базар» Витебск превращается в настоящий город мастеров. Сюда приезжают ремесленники со всей Беларуси, чтобы себя показать и на других посмотреть.

От разнообразия авторских работ и предложений мастеров разбегаются глаза. Тут можно и наряд прикупить, и аксессуары, и сувениры. Лошадки, буслики, куклы-мотанки, а сколько украшений и сумочек. Даже миниатюрный ткацкий станок.

Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске-3

Елена Кондратова, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Мне подарили такую декоративную заготовку. Я подумала: почему бы не сделать его реалистичным. Я сделала настоящий ткацкий станок.

Анна Меркушевич:
То есть он рабочий?

Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске-5

Елена Кондратова:
Он еще и ткет.

Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске-7

Шаг в сторону, вы попадаете в мир тишины и глины. Необыкновенной красоты керамические изделия, золотая соломка, километры знаменитого белорусского льна. Каждая строчка, каждый узор на этих рушниках – это зашифрованное послание из прошлого, оберег на удачу и здоровье.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске

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