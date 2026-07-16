Сувениры и наряды – рассказываем, что можно купить на ярмарке ремесел «Город мастеров» в Витебске

Анна Меркушевич, корреспондент:

Раз в год в дни «Славянского базар» Витебск превращается в настоящий город мастеров. Сюда приезжают ремесленники со всей Беларуси, чтобы себя показать и на других посмотреть.

От разнообразия авторских работ и предложений мастеров разбегаются глаза. Тут можно и наряд прикупить, и аксессуары, и сувениры. Лошадки, буслики, куклы-мотанки, а сколько украшений и сумочек. Даже миниатюрный ткацкий станок.