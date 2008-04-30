Сутки связанный без еды и воды провел в подвале частного дома витебский пенсионер

В плачевном положении он оказался благодаря своему знакомому. Тот пригласил его под предлогом показать новый газовый котел.

Однако на самом деле товарища интересовала довольно крупная сумма от продажи квартиры. Это гость понял уже спустившись в подвал. Проведя там сутки в муках, пенсионер таки смог развязать веревки и позвонить друзьям. Те оказались порядочнее и вызвали милицию. От шока заложник отходит в больнице, а его уже бывшим другом займется суд.

"В правоприменительной деятельности правоохранительных органов данная статья о похищении и вымогательстве является редкой, - отмечает Алексей Смирнов, начальник следственного отдела предварительного расследования ОВД Октябрьского района Витебска. - На протяжении 2 лет данных фактов не регистрировалось. Поэтому оно представляет большой интерес и вызывает общественный резонанс. Причиной совершения данного преступления подозреваемым явилась жажда наживы и легких денег."

