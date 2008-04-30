Сутки связанный без еды и воды провел в подвале частного дома витебский пенсионер

Однако на самом деле товарища интересовала довольно крупная сумма от продажи квартиры. Это гость понял уже спустившись в подвал. Проведя там сутки в муках, пенсионер таки смог развязать веревки и позвонить друзьям. Те оказались порядочнее и вызвали милицию. От шока заложник отходит в больнице, а его уже бывшим другом займется суд.
"В правоприменительной деятельности правоохранительных органов данная статья о похищении и вымогательстве является редкой, - отмечает Алексей Смирнов, начальник следственного отдела предварительного расследования ОВД Октябрьского района Витебска. - На протяжении 2 лет данных фактов не регистрировалось. Поэтому оно представляет большой интерес и вызывает общественный резонанс. Причиной совершения данного преступления подозреваемым явилась жажда наживы и легких денег."