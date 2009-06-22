Прямой эфир

Сутенеры из Орши вербовали жертв, обещая работу в московских ресторанах

22 июня 2009 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ранее судимые мужчина и женщина успели завербовать более 10-ти девушек.

Их «мишенями» становились желающие заработать молодые женщины от 20-ти до 30-ти лет. Их предприимчивые посредники обещали трудоустроить в элитные московские рестораны.

Однако по приезду в российскую столицу у девушек забирали паспорта и заставляли заниматься проституцией.

— Вербовка происходила разными способами. Некоторым девушкам предлагали высокооплачиваемую работу в качестве работниц обслуживания ресторанов, кафе, некоторым конкретно говорили, что будут заниматься проституцией, обещали большой заработок и свободу передвижения — если захочет, сможет уехать. Но все это было не так, их ставили в жесткие рамки, забирали паспорта, — говорит Алексей Довальцов, начальник отдела по противодействию торговле людьми.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 июня 2009 11:16

Юным минчанам раздали мелки и предложили разрисовать асфальт (ФОТО)

22 июня 2009 10:07

Народный синоптик Иван Мисник: Возвратилась настоящая белорусская погода, никакие тут не аномалии (ФОТО+ВИДЕО)

22 июня 2009 09:12

В Минске снесут треть частного сектора