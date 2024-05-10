Существуют ли научные доказательства эффекта плацебо? Узнали у эксперта

Точный механизм действия плацебо ученым до сих пор неизвестен. На этот счет есть несколько теорий. Первая гласит, что это банальные рефлексы. То есть, если мы привыкли ассоциировать таблетки с облегчением боли, их прием будет стимулировать выброс эндогенных опиатов – наших природных обезболивающих, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Даже если никакого действующего вещества в лекарстве нет.

Ирина Ефремова, заведующая Республиканской клинико-фармакологической лабораторией Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:

Мы привыкли уже в течение своей жизни принимать препараты и ожидать от них эффекта. И плацебо обладает таким же действием. То есть мы привыкли принимать таблетку, ожидать от нее эффекта и поэтому мы и получаем плацебо-эффект. У людей, с определенными характерами личности, особенно, у внушаемых лиц, которые прониклись доверием к тому, кто предлагает принять им лекарственный препарат.

Читайте также:

Испытала эффект плацебо на себе. История девушки с болезнью Крона

Существуют ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо

В чем разница эффекта плацебо и гомеопатии? Пообщались с врачом-гомеопатом