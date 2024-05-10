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Существуют ли научные доказательства эффекта плацебо? Узнали у эксперта

10 мая 2024 20:11
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Точный механизм действия плацебо ученым до сих пор неизвестен. На этот счет есть несколько теорий. Первая гласит, что это банальные рефлексы. То есть, если мы привыкли ассоциировать таблетки с облегчением боли, их прием будет стимулировать выброс эндогенных опиатов – наших природных обезболивающих, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Даже если никакого действующего вещества в лекарстве нет.

Существуют ли научные доказательства эффекта плацебо? Узнали у эксперта-1

Ирина Ефремова, заведующая Республиканской клинико-фармакологической лабораторией Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:
Мы привыкли уже в течение своей жизни принимать препараты и ожидать от них эффекта. И плацебо обладает таким же действием. То есть мы привыкли принимать таблетку, ожидать от нее эффекта и поэтому мы и получаем плацебо-эффект. У людей, с определенными характерами личности, особенно, у внушаемых лиц, которые прониклись доверием к тому, кто предлагает принять им лекарственный препарат.

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# Здоровье # общество

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