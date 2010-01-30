Сурка-предсказателя отказались заменить роботом

Сурковый клуб городка Панксатони в штате Пенсильвания отказался заменить сурка-метеоролога Фила роботом, как того требовали защитники прав животных.

«Это очень нелепо», — сказал президент Суркового клуба Билл Дили по поводу инициативы защитников животных. По его словам, тысячи людей съезжаются в пенсильванский городок и еще больше смотрят телевизионные трансляции именно для того, чтобы увидеть самого знаменитого в мире сурка, который «предсказывает» продолжительность зимы с 1887 года. Если ему на смену придет робот, праздник Дня сурка потеряет свою актуальность.

Кроме того, роботизированный сурок не говорит на языке сурков, поэтому он не сможет сообщить результат своего прогноза президенту клуба. Последователи традиции верят, что Дили является единственным в мире человеком, который способен понимать этот язык, отмечает Lenta.ru.

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) ранее предложила заменить панксатонского сурка роботизированным механизмом. Защитники животных утверждают, что ежегодное извлечение Фила из норы может травмировать стеснительное животное. Представители PETA также заподозрили, что и в другое время с Филом обращаются некорректно. Президент Суркового клуба парировал, что «с животным обходятся лучше, чем со среднестатистическим ребенком в Пенсильвании».

Панксатонский Фил является известнейшим сурком-метеорологом, который «предсказывает» продолжительность зимы в День сурка, который ежегодно отмечается в США, Канаде и Австралии 2 февраля. По традиции, в этот день необходимо наблюдать за вылезающим из норы сурком. Если день будет пасмурный, животное не увидит свою тень и спокойно покинет нору, и в этом случае зима скоро закончится. Если же день будет солнечный, сурок испугается тени и спрячется. Это означает, что зима продлится еще шесть недель.