Супружеская ссора переросла в предвыборное соперничество

В штате Миссури муж-республиканец, которого жена обвиняет в рукоприкладстве, в ноябре попытается отвоевать у нее место в Палате представителей штата.

Линда Фишер — действующий член Палаты от Демократической партии, а ее муж Джон баллотировался как республиканец.

39-летняя Линда утверждает, что муж грубо хватал ее за руки и поясницу, пытался силой отнять у нее мобильный телефон и слал ей оскорбительные текстовые сообщения.

По словам женщины-парламентария, она стала опасаться за свою жизнь, и на прошедшей неделе суд округа Сент-Франсуа запретил Джону контакты с супругой. Спустя три дня после судебного решения — и за день до окончания подачи документов — Фишер официально зарегистрировался в качестве кандидата на место в Палате представителей от города Бонн-Терр.

51-летний Джон категорически отрицает, что его конфликт с супругой сопровождался физическим насилием, но просит не расценивать это утверждение как критику в адрес соперницы. По словам новоиспеченного кандидата-республиканца, его решение баллотироваться в законодательное собрание не связано с семейной ссорой: дело лишь в том, что он недоволен экономической политикой демократов. За плечами у Фишера почти три десятка лет работы на заводах автомобильной корпорации Chrysler, где он управлял погрузчиком, а в прошлом мае он вышел на пенсию.

Со своей стороны, Линда Фишер отказалась строить предположения по поводу мотивов выдвижения мужа. «Это политическая кампания, вот как я на это смотрю», — заявила она, пишет Lenta.ru.