Супруги, прожившие вместе 67 лет, умерли в один день

Новости США. В Калифорнии супруги, прожившие вместе 67 лет, скончались в один день с разницей в пять часов.

Флойд Хартвиг умер 11 февраля в возрасте 90 лет. Его 89-летняя жена Вайолет через пять часов последовала за ним.

Дети супругов Хартвиг рассказали, что перед кончиной муж и жена держались за руки.

Донна Скартон, дочь Хартвигов:

Они хотели уйти вместе. Это должно было так случиться. Они были созданы друг для друга.

Флойд и Вайолет познакомились еще школе. Встречаться начали во время Второй мировой войны, когда Флойд, служивший в морской пехоте, приехал в отпуск.

Когда он уехал на службу, Вайолет стала ему писать. До сих пор семья хранит 131 трогательное письмо. В августе 1947 года Флойд и Вайолет поженились.



Они обосновались на ферме в Истоне и завели индюшек, выращивали хлопок.

У супругов родились трое детей: две дочери и сын. Они уже давно обзавелись своими семьями. У Флойда и Вайолет было четверо внуков и десять правнуков.

Последние годы Вайолет страдала от инсультов. Флойд долго боролся с онкологическим заболеванием.

Донна Скартон, дочь Хартвигов:

Отец всегда говорил врачу, что с ним все в порядке. Единственное, чего он хочет, чтобы мама была рядом. Отец испытывал гораздо более сильную боль. Мы поставили их кровати рядом и вложили ее руку в его. Мама была без сознания, но мы все равно сказали ей, что отец умер. Она умерла через пять часов.

Накануне дня учителя мы рассказывали еще одну трепетную историю любви, длиной в целую жизнь.

Это семейная пара Войниловичей из белорусского поселка Городея. Они познакомились после войны. Молоденькая учительница математики и преподаватель истории пришли работать в одну школу. К мирной профессии Семен Михайлович вернулся сразу после партизанского отряда. Красивый учитель в солдатской шинели. И девичье сердце не устояло.

С тех пор, как судьба свела их у одной школьной доски, не расставались. На двоих целый век учительского стажа. Семен Михайлович отвечал за сотни и даже тысячи чужих ребят – он был директором в разных школах. Супруга следовала за ним, растила детей и продолжала преподавать рядом с мужем математику. Полную историю семьи учителей Войниловичей читайте здесь.