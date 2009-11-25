17 февраля 2010 года вступит в силу Указ Президента № 543

Основные новшества таковы: если вам 18 лет, живете в родительской квартире под 200 метров, то на улучшение жилищных условий вы претендовать не сможете. Впрочем, до тех пор, пока не создадите семью.

Условия постановки на очередь молодых семей не изменились.

Также нельзя будет разделить очередь с момента рождения ребенка, а лишь после того, как ему исполнится 18 лет. При постановке на учет теперь будут суммировать жилплощади всех членов семьи. Условно говоря, если папа, мама и взрослый сын живут в 44–метровой двухкомнатной квартире, но, скажем, у папы в том же городе, в собственности есть еще и однокомнатная квартира, господдержка их сыну уже не светит.

Супруги отныне не смогут стоять в нескольких очередях. Только по месту регистрации одного из них.

Фиктивный развод в большой квартире, где на каждого есть по 15 квадратных метров, не даст права на льготный кредит, если квартира приобретена в браке. Исключение — однокомнатные, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

Впервые вступившим в брак супругам нововведений бояться не стоит. Их будут принимать на учет нуждающихся, как и прежде, в том случае, если ни один из них не имеет в собственности отдельной квартиры либо отдельного одноквартирного жилого дома и не является нанимателем отдельного жилья по месту принятия на учет, пишет газета «Рэспублика».

Наталья Качан, начальник Управления юридической работы и кадров Министерства ЖКХ Беларуси:

— После вступления в силу документа на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минском районе не будут ставить иногородних, проживших здесь менее 5 лет. Раньше такая норма существовала только для столицы. Дело в том, что в населенных пунктах Минского района, близко расположенных к Минску, увеличилась регистрация граждан по договору найма в домах частного жилфонда с одновременной подачей заявлений для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Получалось, что район вынужден был улучшать жилищные условия граждан, зарегистрированных по месту жительства в Минском районе, но проживающих и работающих, как правило, в столице.

Как мы уже писали, граждан не снимут с учета, если они стояли в очереди на жилье до Указа. Планируется, что очередность на получение жилья сократится.