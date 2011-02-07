Супруги из Минска, отметившие бриллиантовую свадьбу, раскрыли секрет долгих счастливых отношений

Сегодня в Минске чествовали бриллиантовую пару — супругов Кузьминых.

Вместе Галина и Вячеслав уже 60 лет. Глава семьи — ветеран спорта СССР, супруга более 40 лет проработала на Минском мотовелозаводе. Трудовой и семейный стаж — богатая копилка, и сейчас главная забота родителей — счастье двух детей и двоих внуков. Для них бабушка и дедушка — и опора, и пример для подражания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина и Вячеслав Кузьмины, юбиляры:

Мы счастливы, мы рады, что мы дожили до такого времени. Чтобы молодежь так любила друг друга, как мы с супругой.