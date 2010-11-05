Суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Поставах Витебской области

Впервые небольшой город получил собственный бассейн. Здесь могут заниматься не только любители, но и профессионалы.

На этих каникулах Илона впервые чувствует себя человеком-амфибией. В бассейне она теперь проводит все свободное время. С шести лет родители возили девочку учиться плавать за 60 километров от родного города — в Глубокое. Сейчас резвиться в воде можно хоть круглый год. И главное — рядом с домом.

Бассейн только открылся, а на водных дорожках весь день многолюдно. Абонементы нарасхват. Бывшая учительница физкультуры Лилия Борисовна привела всю свою семью — приобщает к здоровому образу жизни.

Такого бассейна городу давно не хватало. На весь район был один детский лягушатник. Этот комплекс строили практически с нуля. В объект вложили немалые по меркам райцентра средства. От старого здания остались только стены.

Василий Захаревич, начальник отдела физкультуры, спорта и туризма Поставского райисполкома:

На модернизацию этого ФОКа ушло 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Все поставчане очень ждали открытия этого объекта.

Новейшие системы вентиляции и очистки воды — и в бассейне нет традиционного запаха хлорки. А специальные установки в один миг превращают 25-метровую водную гладь в настоящий аквапарк. Глубина тоже солидная. И не только для любителей. Потому здесь планируют открыть спортивную секцию и начнут растить профи.

Денис Захаревич, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса:

Максимальная глубина в бассейне — 2,80. Бассейн оборудован двумя водными пушками, одним гейзером, есть два водопада.

В новом комплексе можно не только поплавать, но и позаниматься гимнастикой. Атлетический зал оборудован современными белорусскими тренажерами. А совсем скоро в бассейне начнут проводить уроки аквааэробики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .