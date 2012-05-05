Суперлуние и майский метеорный дождь смогут наблюдать в ночь на 6 мая жители Земли

Сразу два необычных и красочных небесных явления смогут сегодня ночью наблюдать жители Земли – суперлуние и майский метеорный дождь. Если небо будет ясным, то все желающие смогут увидеть диск Луны намного ярче и больше обычного.

Естественный спутник подойдет к Земле на минимальное в этом году расстояние. Также наша планета окажется в зоне движения акваридов. Эти метеоры – эхо пролетавшей мимо Земли более 25 лет назад знаменитой кометы Галлея. Ее части по-прежнему продолжают падать на земную поверхность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небесные зрелища завораживают красотой и в целом безопасны. Однако, по мнению ученых, суперлуние усиливает приливы, которые могут вызвать землетрясение и цунами.

Олег Кузнечик, директор обсерватории БГУ:

В течение года мы наблюдаем большие метеорные потоки. И одним из таких больших метеорных потоков является поток «Этааквариды». По некоторым расчетам, 5 мая, по некоторым – 6 мая, наблюдается максимум этого потока. Максимум мы можем наблюдать от 60 до 70 метеоров в час.