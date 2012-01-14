Суперфинал Континентального кубка. В первом матче «Юность» уступила «Донбассу» – 1:2

Осторожно. Именно так начали этот матч соперники. Немного присмотревшись к оппоненту, дончане постепенно взяли инициативу в свои руки. Тем не менее, опасные моменты в первом периоде можно было пересчитать по пальцам рук.



Однако борьба шла плотная, и «Юности» в основном приходилось обороняться и сдерживать настойчивость своих оппонентов. Благо, в воротах минчан уверенно действовал Мика Окса, который в самом конце первого периода и вовсе блеснул индивидуальным мастерством и парировал выход Журуна «один в ноль».



Александр Куликов, главный тренер ХК «Донбасс»:

Могу сказать, что первая игра всегда очень нервозная, тем более «Юность», которая дважды владела этим трофеем – это хорошая боевая команда. Тем более они усилились, взяли очень хороших игроков перед самым плей-офф. И вы видели, что игра была сегодня очень сложная.



Вторая треть также началась под знаком «Донбасса». Кочетков и Васильев на старте второго периода особенно стремились размочить счет, однако голкипер минчан был непоколебим. И, тем не менее, не прошло и четырех минут второго периода, как Евгений Белухин оказался более удачливым, чем его одноклубники. Хоккеист «Донбасса» все отлично сделал сам, и Окса оказался бессилен.



Дончане на этом не успокоились и продолжили напрягать оборону «Юности», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Минчане же безуспешно пытались перетянуть одеяло на себя. Но на экваторе второго периода «Донбасс» упрочил преимущество: Белухин оформил дубль, оказавшись в нужном месте в нужное время.



«Юности» нужно было спасать игру, чем они и занялись, прибавив в скорости и настырности в третьем периоде. Особенно старался Иван Усенко, однако его удар откровением для голкипера «Донбасса» не стал.



Но вскоре удача улыбнулась Максиму Слышу. Получив пас от Берзиньша, тот отставание сократил – 2:1. «Юность» почувствовала запах возможной победы и попробовала увеличить натиск на ворота украинской команды. Однако дончане упускать победу были не намерены, и счет остался неизменным. 2:1 – в пользу «Донбасса».



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Были ошибки, когда мы пропустили два гола. Первый гол вообще смешной. Бывает. Ребята молодые и турнир очень серьезный, сильный. А там опытная боевая команда, все хоккеисты с именами. Хорошая мобильная команда.



Олег Тимченко, ХК «Юность»:

Ничего страшного не случилось – это хоккей. В каждой игре кому-то везет, кому-то не везет. Я считаю, что в третьем периоде мы сыграли отлично. Просто нам не повезло сегодня. Вот и все.



Александр Куликов, главный тренер ХК «Донбасс»:

Как я уже говорил, все команды, которые сюда приехали, будут биться, биться только за повое место. Завтра нас ждет не менее важная игра, чем сегодня. У нас три игры и мы не имеем права оступиться.