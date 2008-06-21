Сухопутные войска Беларуси учатся воевать по-новому

На полигоне под Борисовом военные продемонстрировали как вести маневренную оборону и воевать в городе. По замыслу маневров условный противник перешел в наступление и пытается захватить крупный населенный пункт. Однако войска превратили город в настоящую крепость. Обстановка как в настоящем бою. Огонь, дым, грохот выстрелов, но уверенно действовать в таких условиях должен уметь каждый современный солдат.



Блокпост – своеобразный символ военных конфликтов последних десятилетий. Такая служба требует особой подготовки. Любое неверное действие может либо спровоцировать конфликт, либо и вовсе поставить под удар жизнь десятков людей. В такой обстановке умение метко стрелять уходит на второй план. Это уже скорее крайняя мера, чем необходимость.



Вести маневренную оборону тоже не легко. Отсиживаться в окопах – противник не позволит. Защищаться необходимо в постоянном движении. Научиться эффективно руководить войсками в такой обстановке помогут новые способы подготовки. Командование уже разработало несколько специальных упражнений.



В перспективе всем новым формам боевых действий в Сухопутных войсках будут учить централизованно. На базе 227-го общевойского полигона создается специализированный центр подготовки. Более того, хорошим практическим уроком для войск станут и предстоящие осенние крупномасштабные маневры.