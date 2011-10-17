Съезд Союза писателей Беларуси открылся сегодня в Минске

Помимо белорусских авторов, на форум приехало немало зарубежных гостей: из Сирии, Чехии, России, Литвы, Латвии и Азербайджана. Всего - около полутысячи литераторов.

Александр Лукашенко:

Государство будет всегда содействовать деятельности писателей, чьи произведения утверждают настоящие духовные и эстетические ценности, учат читателей любить свою Родину, гордиться ее историей и культурой.

Участники форума обратят особое внимание на состояние литературно-художественной критики, работу с молодёжью, поговорят о том, насколько слово современного писателя успевает за процессами, происходящими в Беларуси и во всём мире. Речь пойдёт и об использовании писателями в своей работе новейших технологий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Абрагим Джиради, член исполнительного комитета арабских писателей (Сирия):

Цель моего нахождения здесь – собирать материал, чтобы познакомить наших арабских читателей с белорусской литературой.

Александр Каляда, писатель (Беларусь):

Наше пожелание, чтобы литература заняла достойное место в обществе. Я верю, что настанет еще то время, когда стадионы будут полными, и люди придут, чтобы послушать хороших поэтов.