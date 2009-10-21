Съедобное золото начали продавать в магазинах Лондона

Оно представляет собой созданную специальным способом тончайшую 23-каратную золотую пленку.

Власти, которые контролируют состояние продуктового рынка страны, выдали лицензию на новый вид золота, который можно употреблять в пищу. Золотыми листами в Лондоне покрывают пирожные и другие десертные блюда, а также конфеты. Продаются и золотые конфетти, которые советуют добавлять в бокал с шампанским.

Золотые и серебряные листы продаются в коробке стоимостью 15,99 фунтов стерлингов ($25,58). В нее входят два золотых и два серебряных прямоугольника площадью в 5 кв.см каждый. Особым спросом новый продукт пользуется сейчас в дорогих ресторанах. Так, в меню одного из них включена курица, целиком покрытая золотом.

Заказы на поставку крупных партий съедобного золота уже поступили из Нью-Йорка, Токио и Парижа. Одновременно выпущена и серебряная разновидность этого новейшего продукта питания, передает БЕЛТА.