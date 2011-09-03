Судейское сообщество Беларуси обратилось с заявлением к верховному комиссару ООН по правам человека

В документе отмечается неправомерность решений Совета ЕС о введении санкций против судей Беларуси.

Эти люди, в соответствии с принятыми в Евросоюзе актами, были названы «ответственными за нарушение международных стандартов при проведении выборов Президента Беларуси», что «фактически означает официальное обвинение в совершении уголовных преступлений» – говорится в заявлении.

Такое решение ЕС очевидно нарушает целый комплекс общепризнанных принципов и норм международного права. Таких, как независимость суда и справедливость судебного разбирательства. Тем самым производится давление на белорусскую судебную систему, что требует со стороны ООН принятия необходимых мер.