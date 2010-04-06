Судебный исполнитель из Шумилинского района похитил около 90 млн белорусских рублей, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и анализу судебной практики прокуратуры Витебской области Алексей Толкачев.

С 2005 по 2008 год судебный исполнитель для получения незаконного дохода изготавливал поддельные банковские квитанции о поступлении средств на счет и бланки подтверждения финансового органа о зачислении денег в бюджет. Для «эффективности» деятельности мужчина работал только с должниками, средства которых необходимо было взыскать в доход государства. При этом дела 75 из них он закрыл с помощью подложных документов из-за неплатежеспособности, чтобы не отвлекаться от более перспективных дел.

Сгубило столь успешное дело воля случая. Перед отпуском судебный исполнитель принес руководству суда пачку поддельных квитанций. Кипа однотипных документов со странной нумерацией вызвала подозрение. В ходе их более углубленного изучения и последовавшей затем проверки махинации мужчины вскрылись.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере из корыстной заинтересованности и служебные подлоги 32-летний судебный исполнитель приговорен к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев с лишением права занимать определенные должности, а также к конфискации имущества.