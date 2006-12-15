Этот год был урожайным на многочисленные поправки в уголовном законодательстве. Чтобы грамотно применять их на практике, все они должны быть осмыслены и усвоены каждым служителем Фемиды. Сегодня в столице проходит научно-практическая конференция с участием органов дознания, следствия, прокуратуры, судей и адвокатов. Судебные власти хотят предметно изучить новации в уголовном кодексе. Так одним из нововведений является ограничение свободы на дому.