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Судебные слушания по делу банды Ринаса возобновились в Витебском областном суде

22 июля 2008 18:08
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Подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: вымогательства, грабежи, мошенничество, похищение людей. В ходе судебного следствия, которое началось ещё в марте, изучены все 100 эпизодов уголовного дела,  показания дали более 150-ти свидетелей. Уже в ближайшие дни планируется огласить некоторые материалы 40-томного уголовного дела. На  скамье подсудимых находятся 28 человек.
 
"Среди них бывшие сотрудники милиции, государственные служащие и спортсмены, - говорит  Игорь Лисовский, гособвинитель по делу банды Ринаса. - Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, таких как участие в преступной организации, вымогательства, кражи, грабежи, мошенничество, уничтожение и повреждение имущества, похищение людей".
# общество

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