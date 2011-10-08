Судьбу родственников, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, сегодня узнали 38 жителей Гродно

Им были вручены копии архивных дел военнопленных.

Такая возможность появилась после подписания договора о сотрудничестве между Комитетом государственной безопасности Беларуси и немецкой организацией «Саксонские мемориалы».

За последние годы совместная поисковая работа в архивах двух стран позволила вернуть из небытия имена более 25 тысяч уроженцев Беларуси, попавших в плен.

Пенсионер Евгений Анисько своего отца не помнит. Накануне войны тот ушёл возводить оборонительные сооружения на границе. Потом - стремительное наступление немцев, и связь с семьёй оборвалась. Единственная память, оставшаяся от отца, - это старая фотокарточка, сделанная после свадьбы родителей.

Евгений Анисько, житель Гродно:

На протяжении войны и после войны сразу ничего не было известно об отце. Потом мать решила узнать о судьбе своего мужа и подала в «Красный крест». Пришёл ответ где-то в 46-47 годах, что он погиб в Австрии при выгрузке эшелона военнопленных.

Информация о том, где похоронен отец, и обстоятельства его гибели до недавних пор оставались тайной. Надежда появилась буквально неделю назад, когда Евгению Болеславовичу позвонили и сообщили, что найдены архивные документы, проясняющие судьбу его отца.

Евгений Анисько:

Может быть, удастся посетить могилу отца. Хотя там и братская могила.

Кроме Евгения Анисько судьбу своих родственников, пропавших в годы Великой Отечественной, сегодня смогли узнать десятки жителей Гродненской области. Всего же благодаря белорусско-германскому сотрудничеству с 2006 года собрана информация о 25 тысячах уроженцах Беларуси, попавших в немецкий плен. Из них более 200 - в Принеманском регионе.

Игорь Валаханович, сотрудник центрального архива КГБ Республики Беларусь:

Откликнулись родственники более 40 человек. Они получат документы в отношении своих родных и близких, о их судьбе. Дело в том, что большинство людей считали пропавшими без вести своих родных. Они не знали, что они попали в плен и там умерли от лишений.

Родственники военнопленных белорусов получили возможность не только узнать судьбу своих дедов и прадедов, но и побывать в местах захоронений погибших. Визовые вопросы в немецком посольстве будут решаться в первоочередном порядке.