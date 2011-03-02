Суд вынес приговор трем фигурантам по делу о беспорядках в Минске 19 декабря

Молчанов вину признал полностью. Новик — частично. Отрощенков вины не признает. Это итог вчерашних слушаний. Сегодня в 10 утра заседание суда было продолжено. Все трое подсудимых были опознаны на видеозаписях беспорядков.

Активное участие Молчанова в несанкционированной акции подтвердили и свидетели. Сначала в недавнем прошлом активист «Зубра» оказался с флагом на погрузчике.

Сергей Майоров (свидетель), водитель погрузчика:

Я потребовал, чтобы он слез. Но он ничего не ответил, там было шумно, крик.

Добрался Молчанов, правда уже пешком, и до Дома Правительства. К слову, видео со своими действиями на площади активист потом даже демонстрировал друзьям.

Сергей Уленский (свидетель), знакомый Молчанова:

Похожий на него человек бил стекло, стучал в двери. Он позже мне при разговоре подтвердил, что это был он.

В итоге, сегодня Молчанов признал, что бил стекло на входе в Дом правительства. Суд учел еще несколько важных моментов: сорванные с колонн здания КГБ государственные флаги. Это еще одна статья — 370-я. И не снятую на момент беспорядков судимость. Значит, речь идет о рецидиве. Приговор по совокупности — 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима

Дмитрий Новик: обвинение насчитало не менее 21 удара в дверь Дома правительства. Причем видно, что молодой человек совсем не стесняется видеокамер. Потом признался, что таким образом добивался статуса политбеженца. Только письменное обращение к американскому дипломату Майклу Скэнлану после такого активного гражданского участия, результатов не принесло. Результатом незаконных действий на площади стало исключительно уголовное дело.

Дмитрий Новик, участник беспорядков 19 декабря:

Ни на одну демонстрацию я больше уже не пойду. Это совершенно точно я для себя решил. Мне есть, что терять в жизни, у меня есть семья, есть родные, есть близкие, есть обязательства на будущее, которые еще хотелось бы воплотить.

Было доказано, что Новик наносил удары под влиянием толпы и общего настроения. Его приговор тоже был сегодня озвучен — 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Активное участие Александра Отрощенкова в беспорядках также было доказано. Пресс-секретарь одного из экс-кандидатов на высший государственный пост строил защиту на утверждении, что выполнял у Дома Правительства функции журналиста. Только утверждение разошлось с показаниями свидетелей и видеофактом. Вердикт судьи — 4 года лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оксана Молодцова, государственный обвинитель:

В принципе, в рамках санкции статьи назначено наказание, поэтому отвечает целям уголовной ответственности. Суд не связан с позицией государственного обвинителя, и мера наказания отвечает.

Найти и наказать тех, кто был в авангарде событий у Дома Правительства — такой призыв звучал уже на следующий день после президентских выборов. Задача оказалась вполне выполнимой. С таким-то количеством фото и видео доказательств. Уже известно, что попытка государственного переворота была куплена совсем не за белорусские рубли. Только отвечать за их отработку приходится по белорусским законам.