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Суд согласился рассмотреть апелляцию Полански в его отсутствие

03 ноября 2009 09:37
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Апелляционный суд Калифорнии 10 декабря начнет слушания о возможности рассмотрения судом низшей инстанции вопроса по прекращению дела в отношении кинорежиссера Романа Полански в его отсутствие.

Кинорежиссер в прошлом году уже обращался в суд Лос-Анджелеса с официальным запросом о снятии с него обвинений, однако судья отказался его рассматривать, мотивируя это тем, что Полански скрывается от правосудия.

Незадолго до своего ареста Полански подал апелляцию на это решение. Его адвокаты утверждают, что в связи с рядом процессуальных нарушений в ходе следствия Полански не обязан лично присутствовать на слушаниях.

Оказавшаяся в центре сексуального скандала Саманта Геймер также неоднократно ходатайствовала перед судом о закрытии дела. По ее словам, следственные органы и обвинители, придав огласке детали инцидента, «нанесли ущерб ей, ее троим детям, мужу и матери».

Известно, что в 1997 году Полански достиг соглашения с семьей пострадавшей и выплатил компенсацию, пишет NEWSru.com.

# общество

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