Суд согласился рассмотреть апелляцию Полански в его отсутствие

Кинорежиссер в прошлом году уже обращался в суд Лос-Анджелеса с официальным запросом о снятии с него обвинений, однако судья отказался его рассматривать, мотивируя это тем, что Полански скрывается от правосудия.
Незадолго до своего ареста Полански подал апелляцию на это решение. Его адвокаты утверждают, что в связи с рядом процессуальных нарушений в ходе следствия Полански не обязан лично присутствовать на слушаниях.
Оказавшаяся в центре сексуального скандала Саманта Геймер также неоднократно ходатайствовала перед судом о закрытии дела. По ее словам, следственные органы и обвинители, придав огласке детали инцидента, «нанесли ущерб ей, ее троим детям, мужу и матери».
Известно, что в 1997 году Полански достиг соглашения с семьей пострадавшей и выплатил компенсацию, пишет NEWSru.com.