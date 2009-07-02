Суд отклонил ходатайство Сергея Новика

Суд оставил без изменения меру пресечения нахождения под стражей бывшего руководителя одной из структур МВД.

Сегодня в суде Центрального района Минска начались слушания по громкому делу Сергея Новика. В ходатайстве, которое подал адвокат, решено отказать.

Подсудимый обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. В марте 2006-го под руководством Сергея Новика были изготовлены поддельные банковские пластиковые карточки. С их помощью из белорусских банкоматов похищено около 40 миллионов рублей.

Преступление относится к категории тяжких и предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.

— Дело довольно объемное — около 800 эпизодов, когда совершалось хищение денег с использованием пластиковых карточек. Я думаю разбирательство будет длиться примерно месяц, — заявил Вадим Кисель, прокурор Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.