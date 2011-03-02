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Суд над тремя участниками беспорядков 19 декабря: Молчанов свою вину признал полностью, Новик — частично

02 марта 2011 13:25
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Разбирательство уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря проходит сегодня в суде Фрунзенского района Минска.

Продолжен процесс по делу Александра Отрощенкова, Александра Молчанова и Дмитрия Новика. На этот момент Молчанов свою вину признал полностью, Новик — частично. Александр Отрощенков вины не признает.

Все трое подсудимых были опознаны на видеозаписях, сделанных во время беспорядков. Их участие в погроме подтверждают и показания свидетелей.

Ответственность по 293-й статье Уголовного кодекса Беларуси предусматривает до восьми лет лишения свободы. В эти минуты заседание суда продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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