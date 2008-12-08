Суд над матерью-уклонисткой состоялся во Фрунзенском районе

Ее долг государству – 6,5 миллионов. И теперь по решению суда, она будет трудиться принудительно. Обычно на таких заседаниях не многолюдно. Но сегодняшнее – особое. Оно показательное. Среди приглашенных порядка 60-ти родителей, которые уклоняются от выплат за содержание своих детей, находящихся на попечении государства.



Этот случай не единичный. К сожалению, 70% обязанных лиц — женщины. Встречаясь с Фемидой, они льют слезы, клянутся в родительской любви, и готовы стать на путь истинный. С горем пополам горе-родители деньги государству возвращают. За год и десять месяцев, с момента вступления в силу Декрета №18, более 36 миллиардов рублей уже отдали. Но долг в два раза больше. И очень сложно достучаться до совести 28 тысяч матерей и отцов, если эта совесть глубоко утоплена в алкоголе и тунеядстве.



За два года в отношении нерадивых родителей в Республике возбуждено почти 1900 уголовных дел, 596 человек уже в местах лишения свободы. И таким государство не будет делать никаких поблажек.



Представители правосудия пообещали, что такие показательные суды станут регулярными. А зрителей будут отбирать на конкурсной основе. Чем хуже родители, тем больше шансов попасть в этот зал.