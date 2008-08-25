Суд Минского района признал виновным пилота аэростата, разбившегося под Минском

16 мая близ деревни Семково потерпел крушение воздушный шар. В корзине находились мужчина с супругой, их восьмилетняя дочь и инструктор. Семейная пара при падении реостата погибла, девочка и инструктор отделались травмами различной степени тяжести.



Сегодня утром суд Минского района назначил наказание пилоту упавшего шара по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта".



Кроме того, осужденный лишен права в течение пяти лет заниматься деятельностью в сфере авиации. В пользу потерпевших с него взыскано 12 миллионов рублей.