Суд Минского района приступил к рассмотрению дела в отношении Ольги Ментюк

Молодая женщина обвиняется в том, что передала Роману Ментюку, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, право на управление автомобилем. На первом судебном заседании Ментюк изменил показания и заявил, что силой забрал у Ольги ключи от автомобиля, на котором они протаранили "живой щит". И по его словам, он хотел отвести ответственность от своей жены, которая находится на восьмом месяце беременности. Напомним, накануне суд Минского района приговорил Романа Ментюка к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита с таким решением не согласна и намерена обжаловать приговор в течение десяти дней.