Субботник в режиме нон-стоп прошел 24 апреля по всей стране

За лопаты и грабли взялись все – от чиновников и менеджеров до ветеранов и школьников. В столице заложили каштановую аллею в честь 65-летия победы. В Гродно трудовой отряд пришел к каждому ветерану. На Витебщине навели порядок на мемориальных комплексах.

Генеральная уборка в столице началась с самого утра. Копали, сажали и подметали практически в каждом дворе, стоило только свернуть за угол с центральных улиц. С каждым годом настоящих добровольцев субботника становится все больше.

Во дворе за зданием ГУМа таких набралось с десяток. Инициативные жильцы говорят – захотелось добавить зелени. Потому как чувствуется загазованность центра. Их на субботник не зазывали. Они сами требовали от местного ЖРЭО – даешь землю и саженцы.

Владимир Грингауз:

– Посещаемость запредельная: и транспорт, и люди. По крайней мере, на это лето у нас порядок будет.

Городские экономисты, юристы, энергетики на время оставили свои кабинеты и взялись за грабли и лопаты. Стараниями чиновников минской мэрии новый облик принял уникальный природный комплекс «Дрозды».

Виктор Дудко, специалист управления ценовой политики комитета экономики Мингорисполкома:

– Все пришли на субботник с душой, не то, чтобы, так сказать, принудиловка, а с душой пришли. Есть долг такой, который мы его делаем – для порядка и чистоты города Минска.

Сегодня же в Минске появилась каштановая аллея. Ее заложили в честь 65-летия победы. Утренние плюс 5 бодрят. Но ветераны, несмотря на почтенный возраст, и без того резво взялись за лопаты. Им к труду не привыкать. Чиновники и депутаты пришли на помощь. Даже шуточный спор затеяли, кто быстрее посадит дерево.

Олег Поскробко, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

– Ветераны тоже изъявили желание поучаствовать в закладке аллеи. Ведь аллея – это их боль, их победа, их подвиг.

Курган славы. Здесь с лопатами по собственному желанию работает правительство. Высадили больше сотни лип. Как это делать с чувством, с толком, с расстановкой журналистам показал сам премьер. За свою жизнь не одно дерево посадил.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Нас было трое в семье ребят и одна сестра. И вот отец навязал, кому что делать. Нужно было вскопать весь огород, обязательно все вскапывали огород, затем прореживали кусты, третьей была работа – сад обрезать, побеги убрать, тоже целая наука, сейчас, правда, поменялась, стали деревья вниз опускать, а раньше мы формировали крону, так у нас называлось. Такая работа каждый год прививала знания. Отец передавал все эти знания детям. А мы уже дальше. У меня внук, ему интересно, тоже ему все это рассказываю.

Полмиллиона человек вышли сегодня на работу на Витебщине. Особое внимание накануне Дня Победы – именно мемориальным комплексам, местам боевой славы. На «производственной гимнастике» все равны: школьники, студенты, работники и чиновники. Главное в экипировке – резиновые сапоги, лопаты и грабли.

Максим Азаренок, участник субботника:

– Мы работаем с самого утра, нам очень нравится помогать людям, наводить порядки в парке.

В Гродно решили в этот день уделить внимание каждому ветерану. Порядок наводили на их личных подворьях. Сгребали листву, копали грядки, мыли окна – вот такой фронт работ. Фронтовик Алексей Цабенко еще недавно и сам справлялся с хозяйством, но годы берут свое.

Алексей Цабенко, ветеран Великой Отечественной войны:

– Не могу воздержаться от волнения. От того что вы пришли и мне моральную поддержку оказали.

А в городе над Бугом основные работы развернулись у стен Брестской цитадели. Рядом с крепостью вскоре появится новая парковая зона. На благоустройство родного города вышли сотни человек.

Лариса Демянчук, заместитель начальника секретариата председателя брестского облисполкома:

– Мы с этим выросли, это у нас в крови. Поэтому, даже мыслей не возникает не участвовать в таком мероприятии.

Гомельчане на субботнике до блеска начистили жемчужину Полесья. Главную достопримечательность города над Сожем – Парк Румянцевых и Паскевичей – сегодня пропалывали несколько сотен рук.

Вячеслав Петросян:

– У каждого свой субботник. Мы вот тут парк убираем: фонтаны, водопад, чистим озеро.



С массовой работой на свежем воздухе совпало и открытие в парке на Гомельщине сезона фонтанов: последний лоск перед предстоящими месяцами работы навели и на пруду. И кстати, не только люди. Свой вклад в массовое уничтожение сорняков внесли и сами жители озера – черные и белые лебеди.

Наталья Бреус, Яна Шипко, Александр Добриян, Владимир Новиков, Юрий Корнелович, телекомпания СТВ.



По предварительным данным, на субботнике в Беларуси сегодня заработано около 46,5 миллиарда рублей. В республиканской акции приняли участие более 3 миллионов человек.