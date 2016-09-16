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Субботние ярмарки: в Минской области начались продажи сельхозпродукции

16 сентября 2016 15:24
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Новости Беларуси. Витамин по выгодной цене. На Минщине стартует сезон осенних ярмарок. Районные сельскохозяйственные продажи в области будут проходить по субботам.

Площадки как для торговцев, так и покупателей – удобные и известные – центральные площади и улицы райцентров.

Свою продукцию – в основном овощи и фрукты – празентуют фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители.

На ярмарках можно будет приобрести и непродовольственные товары отечественных предприятий.

Запланированы проведении масштабных региональных ярмарок, где можно будет приобрести товар производителей соседних районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Ярмарки в Минске

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