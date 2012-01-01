СТВ в 2011 году: что осталось за кадром и что готовят на телекухне

Сегодня тот самый редкий случай, когда в итоговой программе мы не говорим «Это случилось на неделе», а подводим итоги всего 2011-го. Каким он был для нашего телеканала в год, юбилейный для СТВ, чем мы старались вас удивить, о чем рассказывали не только в студии и, в конце концов, что же оставили за кадром. И припасли для первого вечера нового года.

А таких первых вечеров в истории новых проектов СТВ в 2011-ом было едва ли не больше, чем месяцев в том самом 2011-ом. Мы экспериментировали с форматами, создавали тенденции и брали самые высокие ноты. Музыкальная премия СТВ в ушедшем году стала Национальной. Лучшая песня, лучший вокал и открытие года – всего 16 номинаций и пять спецпризов. Первое вручение белорусского аналога «Грэмми» теперь в истории под знаком нашего телеканала.

А вот победителем в номинации «Лучший концерт года» стало юбилейное выступление Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. «Любовь – судьба» спели они со сцены витебского амфитеатра. И, пожалуй, как и зрители, надолго запомнили такой прохладный и, вместе с тем, такой теплый вечер мая.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Республики Беларусь:

Концерт длинный, боялись, что будут уходить из-за холода. Тем более на следующий день – будний. Люди должны были ехать на работу, а концерт проходил в вечернее время. И каково было наше удивление, когда ни один человек не встал. Как они все здорово пели, помогали.

Мы благодарны телеканалу «Столичное телевидение» за то, что он помог нам и мы могли пригласить наших друзей на этот юбилейный концерт. Это было очень профессионально, здорово. Мы вместе с вами разделяем эту победу. Спасибо вам большое!

И действительно народные голоса и шлягеры собрал еще один, не менее масштабный, проект СТВ при финансовой помощи Министерства культуры – «Золотая коллекция белорусской песни».

Здесь своего рода плэйлист составляли не только профи, но и рядовые слушатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Экспертный совет в тандеме с Интернет-пользователями отобрали три десятка хитов из более чем сотни признанных шлягеров. Результаты такого компромиссного голосования можно будет не только услышать, но и подхватить уже с первых куплетов. Любимые песни на белорусском языке – в рождественском эфире СТВ 7 января.

Наверняка не один участник «Золотой коллекции» в 2011-ом уже держал удар на нашем «Звездном ринге». Теперь импровизированные песенные бои проходят между нашими, белорусскими, исполнителями.

А вот те, чье главное оружие – красота, скорее, стреляли глазками на конкурсе «Мисс-Минск-2011».

Самые красивые девушки столицы, уже по традиции, на телеканале СТВ. Причем вовсе не только в рамках изящного сражения.

Малика Джумаева, обладательница титула «Вторая вице-мисс Минск-2011»:

После конкурса открылись такие перспективы.

Вторая вице-мисс «Минск-2011» признается: такие повороты судьбы в суфлере точно не пропишешь. Прямиком с конкурса девушка попала на телепробы, так что, вполне возможно, о том, кто станет главной красавицей столицы 2012-го, вы узнаете как раз от Малики.

Малика Джумаева, обладательница титула «Вторая вице-мисс Минск-2011»:

Это стало для меня большим плюсом, потому что я среди своих знакомых самая осведомленная по поводу каких-либо новостей в нашем мире в данный момент.

Кстати, полноцветную информационную картину мира в 2011-ом и представляла «Картина мира».

Причем, в ушедшем году в географическую палитру программы добавилось еще больше красок. США, Казахстан, Австралия, Франция, Германия, Латвия – точка зрения стала многогранной фактически в планетарном формате.

И уж кому как ни директору представительства телерадиокомпании «Мир» о нашем успехе говорить с миролюбивым настроением. Владимир Перцов и сам работал на СТВ, и даже сменив профессиональную прописку, оставил на видном месте юморной шарж с портретами уже экс-коллег.

Владимир Перцов, директор национального представительства МГТРК «Мир» в Республике Беларусь:

Здесь даже не надо созваниваться, потому что мы находимся на одной территории, встречаемся практически ежедневно и с руководителями канала, и с теми, кто делает телевидение. Поэтому мы всегда чувствует себя одним коллективом, несмотря на то, что на разных телеканалах.

Елена Михаловская, ведущая программы «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение»:

Существует такая байка: на журфаке выпускница волнуется – у нее распределение. Все члены комиссии совещаются, смотрят на нее: «Хорошенькая, фигурка, все как надо. Единогласно – на СТВ».

Да, действительно, на СТВ самые красивые женщины. Надеюсь, я на своем месте.

И уж с этим едва ли кто поспорит. Поработав на другом телеканале, ведущая Елена Михаловская взяла и вернулась, что называется, в родные телепенаты.

Елена Михаловская, ведущая программы «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение»:

За время отсутствия на канале СТВ я, самое главное, стала второй раз мамой, получила вторую профессию – телепродюсер. Надеюсь, что полученные мной новые знания, а также уже имеющиеся профессиональные навыки я буду применять на СТВ и, возможно, даже в новых проектах.

Зато ее новый и теперь, безусловно, самый главный в жизни проект – тот, о котором не расскажешь в новостях. Хотя маленькая Лиза, похоже, и сама не против заявить о себе с большого экрана.

Юлия Радькова, ведущая программы «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение»:

Лиза реагирует на шапку новостную. Видимо, потому, что когда была у меня в животике, помогала собираться с силами в эфире. Реагирует, поэтому я прямо удивляюсь – растет моя замена.

У ведущей программы «24 часа» Юлии Радьковой 2011-ый получился насыщенным – прямо как вечерний новостной выпуск: «Телевершина», рождение дочери.

Пока молодая мама в отпуске, но, признается, все-таки очень соскучилась.

Юлия Радькова, ведущая программы «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение»:

Конечно, на работу хочется. Даже когда начинаются новости, сердце стучит, кажется, сейчас со всеми поздороваюсь и начну читать новости. Очень хочется. Но, в первую очередь, материнское чувство превосходит все это.

Кстати, когда Юлия вернется в эфир, наверняка увидит на родном канале и новые лица. По крайней мере, корреспондент Дмитрий Боярович был бы очень не против, чтобы это случилось до следующего Нового года.



Дмитрий Боярович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

На СТВ есть такая традиция – новички должны работать в Новый год.

Вы явно догадались, кому больше всех повезло в нынешнюю новогоднюю ночь. Но у Дмитрия был стимул не заснуть: его репортаж, который вы, надеюсь, уже увидели в первой части программы, стал дебютной пробой пера на итоговый выпуск. Так что молодой человек в какой-то степени даже рад и уж точно на бывалых коллег не обижается.

Дмитрий Боярович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Если бы я проработал здесь лет 15-20, то тоже так сделал, заставил бы молодых работать.

На результат-2011 молодежь на СТВ работала, конечно, в тандеме с мэтрами. Вместе запустили проект «Женщины XX века» с легендой белорусского телевидения Элеонорой Езерской.

Опять же вместе, причем впервые в ТВ-практике, в прямом эфире вышел репортаж одновременно с двух футбольных матчей высшей лиги национального чемпионата.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение:

Год для СТВ был очень насыщенный. Не только цикловые проекты, новые, но и большие разовые события. Это и наши съемки на витебской сцене, проекты, «Любовь – судьба». Три больших концерта. И «Мисс Минск-2011», и наши рождественские, новогодние проекты – «Золотая коллекция» и уже Национальная музыкальная премия.

Впрочем, и итоги, и новые проекты, да и подготовка к эфиру этого материала в большей степени зависит от людей, которые практически всегда остаются за кадром.

Алексей Юнаш – как раз таки боец теленевидимого фронта. Один из самых молодых сотрудников СТВ и лучший оператор канала по итогам 2011-го. Тот самый случай, когда молодо да не зелено. Тем более с цветопередачей у Алексея как раз таки все в порядке.

Алексей Юнаш, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение:

Привык оставаться за кадром. Сам снимаешь людей и видишь, как они начинают теряться перед камерой. Со стороны смотришь и не понимаешь почему. Но когда сам оказываешься перед объективом собственной камеры, действительно начинаешь теряться.

Испытываешь удовольствие от понимания, что вся страна видит происходящее моими глазами.

В том числе и глазами Алексея страна скоро увидит и новые проекты СТВ. «Опасная луна» – интервью с людьми, добившимися успеха в разных сферах.

Ведущий, профессор Чудаков, заранее интригует: знаменитости будут очень откровенны.

Михаил Чудаков, ведущий программы «Опасная луна» ЗАО «Столичное телевидение:

Будут вопросы с подтекстом, попытка небольшого психологического портрета.

Причем здесь луна? Это секрет. Постепенно, я думаю, это будет понятно. Пока пусть будет тайной.

А вот наш еще один премьерный проект перестал быть тайной буквально в последние часы уходящего года. «Новогодний ХОРовод» – настоящая вокальная битва хоров предприятий и компаний. В роли дирижеров – знаменитые белорусские артисты. Конкуренция утихла ненадолго – сразу после боя курантов все участники (а это более 500 человек) все вместе исполнили гимн Беларуси.

Новые лица, новые проекты – правда, иногда всего этого стоит одна старая и уже привычная традиция. В наш подшефный детский дом руководители, ведущие и журналисты СТВ, как обычно, приехали за пару дней до Нового года.

И, как нам показалось, дети радовались не столько нашим подаркам, сколько тому, что мы просто приехали. И, наверное, не в наших репортажах, а в этих глазах и в этом маленьком большом счастье и заключается то главное, что мы успели сделать в ушедшем году.