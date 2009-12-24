СТВ с друзьями телеканала поздравил детишек из детской деревни SOS

Вскоре за Дедом Морозом.

В упряжке телеканала СТВ самые-самые лучшие друзья нашего канала: главный «дрозд» страны Виталик Карпанов и неподражаемый шоумен Дмитрий Врангель. А за главного - ведущий «Студии хорошего настроения» Павел Костевич.

Робость разновозрастной аудитории быстро улетучивается, стоит только инструменту Виталия Карпанова развернуться в умелых руках виртуоза.

Обнаружить в детях соревновательный дух Павлу Костевичу удалось практически с первых минут знакомства.

«Белочки» и «Зайчики» едва не перекричали самого Павла. Вовремя подоспел Дмитрий Врангель. У него для детей был припасён особенно сложный конкурс. Проверить эрудированность молодой аудитории на предмет музыкального образования – что может быть сложнее?

После новогоднего брейн-ринга дети взяли музыкальную паузу. А кто ещё знает столько новогодних песен, как не сам заводила Виталик Карпанов.

Подарки так быстро находили своих обладателей, что нашим ведущим и музыкантам пришлось выходить из сложившейся ситуации старинным «дедморозовским» способом.

Где есть лирика, там и проза. А лучшая благодарность артистам за песни и подарки…танец! После таких свистоплясок и передохнуть можно. И, конечно, автографссесия.

Звёзды общались с детьми и отвечали на все интересующие их вопросы. Особой популярностью у юных поклонниц пользовался Дмитрий Врангель. Впрочем, и другие участники акции СТВ не страдали от нехватки детского внимания.

Мы уезжаем, но обещаем вернуться…