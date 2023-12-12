Студенты разрабатывают мобильное приложение для путешествий по Беларуси

Новости Беларуси. Куда поехать в отпуск и как грамотно составить свой маршрут? Студенты столичных вузов разрабатывают приложение для путешествий по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа позволит сэкономить время и упростит процесс планирования поездок. Внутри соберут все необходимые сервисы, например, по поиску отеля и исторических мест. Они будут доступны на трех языках: русском, английском, китайском. Пользователи смогут самостоятельно составить план тура или же поехать по готовым маршрутам. Сейчас идет разработка прототипа мобильного приложения. Его мини-версия уже доступна в Telegram.

Захар Статкевич, студент Белорусского государственного университета: Сейчас чат-бот – это минимально жизнеспособный продукт. В будущем мы планируем разработать приложение и уже предоставить более удобный доступ к маршрутам.

Елизавета Снапковская, учащаяся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа:

В приложении будет возможность размещения турагентствами своих туров, также будет возможность и создавать людям свои путешествия, публиковать их, чтобы создавать комьюнити и путешествовать вместе, а также решать все вытекающие проблемы. Например, аренда авто, бронирование отеля. Это тоже все будет доступно в нашем приложении. Ну, а как приятный бонус – получить скидки от партнеров по пути.

Данная разработка стала победителем конкурса инновационных проектов INNSTART в БГУ. Более 150 студентов представили здесь свои стартапы в области информационных технологий, психологии, образования, экологии и медицины.