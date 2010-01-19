Студенты попросили Александра Лукашенко возле общежития построить паркинг

– Обустройство Студенческой деревни в Минске должно завершиться в 2013 году, – заявил Президент Беларуси, посещая новое общежитие. При этом глава государства дал поручение в будущем при строительстве студенческих городков и деревень учитывать их месторасположение к учебным корпусам, чтобы учащиеся не ездили с одного конца города в другой.

В мире уже отходят от практики поселения студентов различных вузов в одном месте, отметил Президент. Планируется, что ввод в эксплуатацию восьми общежитий Студенческой деревни завершится к началу 2012 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– К 2013 году мы должны полностью сдать этот комплекс, чего бы нам это ни стоило. Может, чуть раньше. 8-9 общежитий, спортивные корпуса. И вместо торгового центра предлагают внести корректировку – построить паркинг. Студенты, говорят, очень богатые, на автомобилях ездят. Потребовали, чтобы стоянка была для автомобилей. Поэтому торговый комплекс будем через дорогу строить, будут подземные переходы. А здесь, поближе к вам, построим паркинг для студентов, у которых есть автомобили или будут (я надеюсь, мы богаче будем через два-три года). Чтобы студенты спокойно могли приехать, оставить автомобиль, потом поехать к себе домой в Жлобин или Столбцы, например, или по городу свободно перемещаться. То есть, в 2013 году будет очень современная и красивая студенческая деревня.

В Беларуси будут строить общежития и для иностранных студентов. Мы заинтересованы в их обучении: ведь после получения образования в нашей стране они поддерживают контакт с нами, отметил Президент. Обращаясь к студентам, глава государства пожелал им не терять драгоценного времени и по максимуму извлечь пользу из обучения в вузе.