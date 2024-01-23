Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ. Это учащиеся специальностей «Инженерная механика» и «Прикладная физика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них подготовили программу, которая включает образовательные лекции по физике, математике, английскому и русскому языкам, а также знакомство с научными учреждениями Беларуси, нашей культурой и историей.

Лю Бинсен, студент Совместного института Даляньского политехнического университета и Белорусского государственного университета:

Когда я приехал, все было ново для меня, например, язык. Я здесь всего неделю и уже нашел новых друзей. Также мне нравятся учителя, они очень добрые и квалифицированные. Мне все нравится, я надеюсь, что я приеду летом в следующем году.

Людмила Ляшенко, директор Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:

Школа проводится с целью укрепления белорусско-китайских отношений в сфере образования и науки. Студенты обмениваются опытом, мы показываем свой научный потенциал, а также популяризируем культурно-историческое наследие.