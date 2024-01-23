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Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ

23 января 2024 07:16
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Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ. Это учащиеся специальностей «Инженерная механика» и «Прикладная физика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ-1

Для них подготовили программу, которая включает образовательные лекции по физике, математике, английскому и русскому языкам, а также знакомство с научными учреждениями Беларуси, нашей культурой и историей.

Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ-4

Лю Бинсен, студент Совместного института Даляньского политехнического университета и Белорусского государственного университета:
Когда я приехал, все было ново для меня, например, язык. Я здесь всего неделю и уже нашел новых друзей. Также мне нравятся учителя, они очень добрые и квалифицированные. Мне все нравится, я надеюсь, что я приеду летом в следующем году.

Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ-7

Людмила Ляшенко, директор Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:
Школа проводится с целью укрепления белорусско-китайских отношений в сфере образования и науки. Студенты обмениваются опытом, мы показываем свой научный потенциал, а также популяризируем культурно-историческое наследие.

Студенты из Китая принимают участие в Зимней школе БГУ-10

Совместный белорусско-китайский институт открыт пять лет назад. Обучающий курс завершится вручением сертификатов.

# Беларусь-Китай # общество

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