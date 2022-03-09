Студенты из Гомеля разработали ошейник с GPS-трекером и приложение для поиска домашних животных

Новости Беларуси. Проблему потерявшихся питомцев решили молодые инноваторы из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся машиностроительного колледжа разработали ошейник с GPS-трекером и приложение для поиска домашних животных. Проект нашел признание на национальном конкурсе «100 идей для Беларуси». Как работает гаджет, узнавала Анна Корольчук.

Павел Бондаренко, учащийся Гомельского государственного машиностроительного колледжа:

В GPS-трекере есть своя симкарта. И неважно, где находится питомец, я всегда могу его видеть в приложении. Гомельчанин Павел Бондаренко рассказывает о разработке, которую сделал вместе с другом Вадимом Чижевским. Вот уже четыре месяца молодые люди воплощают в жизнь проект MyPet – систему, состоящую из умного ошейника и приложения для смартфона. Подобных гаджетов в Беларуси не производят, а зарубежные обойдутся на порядок дороже. Так, GPS-трекер от гомельчан стоит около 70 рублей, то есть в полтора раза меньше аналогов. Еще одно преимущество по сравнению с конкурентами – расширенные функции приложения. В нем видна не только геолокация собаки, но и советы по уходу за питомцем любой породы.

Павел Бондаренко:

Допустим, пользователь только купил собаку и не знает, как за ней ухаживать. И вместо того, чтобы искать в интернете информацию, он может зайти в приложение и узнать. Также есть функция, которая позволит завести своему питомцу профиль, занести туда данные из паспорта питомца. Это может быть очень полезным. Я сам владелец собаки и часто бываю в ветеринарных клиниках. Вместо того чтобы каждый раз брать с собой паспорт, который можно забыть или потерять, я могу просто взять телефон и показать какие-то данные.

В профиль можно добавить информацию о прививках и рекомендации по питанию питомца. А если вы обнаружите потерявшуюся собаку с трекером, то приложение поможет связаться с ее владельцем – достаточно ввести в программу специальный код на ошейнике. Свою разработку молодые люди представили на конкурсе «100 идей для Беларуси», где ее оценили по достоинству. Проект MyPet выиграл в номинации «Лучшая бизнес-идея». Кстати, это не первая подобная победа у учащихся колледжа – здесь давно поддерживают молодых инноваторов.

Ольга Веретенникова, заведующая отделением Гомельского государственного машиностроительного колледжа:

Высокая конкуренция среди участников, огромное количество достойных соперников с интересными разработками и идеями. Защита проекта была нелегкой, доказывать актуальность и практическую значимость работы пришлось экспертам высокого уровня, но мы справились. Разработчики и их куратор уверены – у проекта есть будущее, ведь любой хозяин боится потерять домашнего любимца. Знают по своему опыту.