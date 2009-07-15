Студенты из чернобыльской зоны могут получать стипендию от Фонда Марии Шараповой

Целевые стипендии — совместная инициатива Фонда Марии Шараповой и Программы развития ООН, с которой теннисистка сотрудничает в качестве Посла доброй воли.

Претендентами на получение стипендии могут стать студенты первого курса БГАИ, а также гуманитарного факультета БГУ (специальность дизайн), зачисленные на дневную форму обучения.

Обязательное условие — они должны иметь статус пострадавших от аварии на ЧАЭС или не менее 10 лет проживать на территории Лунинецкого, Пинского, Столинского районов Брестской области, Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Ельского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского, Хойникского, Чечерского районов Гомельской области, а также Быховского, Костюковичского, Краснопольского, Славгородского и Чериковского районов Могилевской области.

Претенденту необходимо иметь высокий балл документа о среднем или среднем специальном образовании, участвовать в общественной, научной или волонтерской деятельности.

Стипендия составляет $3500 в течение учебного года и выплачивается помимо иных стипендий. Стипендии назначаются по итогам конкурса на весь срок обучения в вузе.

Для участия в конкурсе претендент должен не позднее 31 августа 2009 года представить в отборочную комиссию заявку с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, перечисленным в Положении о стипендиях Фонда (документ размещен на сайте Представительства ПРООН в Беларуси), а также примеры своих творческих работ.

По итогам первого этапа (до 15 сентября 2009 года) отборочная комиссия, в состав которой войдут представители вузов, ПРООН и Министерства по чрезвычайным ситуациям, сформирует список из 10 претендентов, который будет передан на рассмотрение Фонда Марии Шараповой. На втором этапе (не позднее 1 октября 2009 года) Фонд примет решение о назначении стипендий, сообщает БЕЛТА.