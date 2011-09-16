Студенты и слушатели Высшего государственного колледжа связи осваивают новейшие технологии пакетной коммутации

Специалисты из Поднебесной предоставили центру современное оборудование. В том числе для высокоскоростной передачи данных – 100 Гб в секунду.
Такие технологии только внедряются в Беларуси. Учащиеся колледжа уже на практике смогут изучить их в работе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Евгений Якимович, учащийся Высшего государственного колледжа связи:
Это очень хорошо – иметь теоретическую базу, но еще лучше уметь работать на этом оборудовании и знать все нюансы, которые необходимы грамотным специалистам.
Сюй Чжидун, генеральный директор китайской телекоммуникационной компании в Беларуси:
Китай всегда к Беларуси испытывает теплые отношения. И в этой связи мы можем здесь благополучно развивать наш бизнес. Мы уверены, что отношения будут укрепляться.