Студенты и слушатели Высшего государственного колледжа связи осваивают новейшие технологии пакетной коммутации

На базе колледжа открылся учебный центр, оснащенный по последнему слову телекоммуникационных технологий. Образовательный проект реализован в рамках сотрудничества учебного заведения с одной из крупнейших компаний Китая.

Специалисты из Поднебесной предоставили центру современное оборудование. В том числе для высокоскоростной передачи данных – 100 Гб в секунду.

Такие технологии только внедряются в Беларуси. Учащиеся колледжа уже на практике смогут изучить их в работе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Якимович, учащийся Высшего государственного колледжа связи:

Это очень хорошо – иметь теоретическую базу, но еще лучше уметь работать на этом оборудовании и знать все нюансы, которые необходимы грамотным специалистам.

Сюй Чжидун, генеральный директор китайской телекоммуникационной компании в Беларуси:

Китай всегда к Беларуси испытывает теплые отношения. И в этой связи мы можем здесь благополучно развивать наш бизнес. Мы уверены, что отношения будут укрепляться.