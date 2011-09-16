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Студенты и слушатели Высшего государственного колледжа связи осваивают новейшие технологии пакетной коммутации

16 сентября 2011 10:41
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На базе колледжа открылся учебный центр, оснащенный по последнему слову телекоммуникационных технологий. Образовательный проект реализован в рамках сотрудничества учебного заведения с одной из крупнейших компаний Китая.

Специалисты из Поднебесной предоставили центру современное оборудование. В том числе для высокоскоростной передачи данных – 100 Гб в секунду. 

Такие технологии только внедряются в Беларуси. Учащиеся колледжа уже на практике смогут изучить их в работе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Якимович, учащийся Высшего государственного колледжа связи:
Это очень хорошо – иметь теоретическую базу, но еще лучше уметь работать на этом оборудовании и знать все нюансы, которые необходимы грамотным специалистам.

Сюй Чжидун, генеральный директор китайской телекоммуникационной компании в Беларуси:
Китай всегда к Беларуси испытывает теплые отношения. И в этой связи мы можем здесь благополучно развивать наш бизнес. Мы уверены, что отношения будут укрепляться.

# общество # Беларусь-Китай # Образование

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