Студенты главного вуза страны подвели итоги третьего трудового семестра

Символично, что торжественная церемония прошла в новом мультиплексе "Беларусь", в возведении которого стройотряды принимали участие. Работу на строительных объектах летним каникулам предпочли более тысячи студентов Белгосуниверситета. Ремонт автодорог, физкультурно-оздоровительного комплекса "Серебрянка", реконструкция больницы скорой помощи. К слову, в прошлом году стройотряды БГУ стали лучшими в столице. А вот какое место займут в этом – станет известно уже во вторник.