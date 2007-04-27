Студентов стимулируют к активному образу жизни

27 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ откроется "Школа студенческого актива". Со слушателями - студентами вузов встретится ректор Белгосуниверситета профессор Василий Стражев. Участники встречи подведут итоги конкурса "Студенческий лидер года". Напомним, что подобные семинары проходят ежегодно с 2001 года. Их основные задачи - формирование у студентов активной гражданской позиции, развитие навыков управленческой работы, а также обучение инновационным формам и методам.