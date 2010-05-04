Студентка МГУ заявила об изнасиловании в квартире модного художника

Следственный комитет при прокуратуре РФ в сообщении, размещенном на официальном сайте 4 мая, подтвердил появившуюся в блогах и СМИ информацию о возбуждении дела об изнасиловании студентки МГУ, совершенном в Москве в квартире модного художника Ильи Трушевского.

По версии следствия, 30 апреля 18-летняя студентка пришла в гости в квартиру на Земляном валу, которую арендует уроженец Санкт-Петербурга Трушевский. Там девушку изнасиловал другой гость. Затем мужчина скрылся, а Трушевский попытался совершить со студенткой насильственные действия сексуального характера. Однако девушка смогла отбиться от художника.

Первое сообщение о произошедшем появилось 1 мая в блоге некоего Николая. Автор сообщения утверждал, что он приехал в Москву из Санкт-Петербурга и остановился в квартире Трушевского. 30 апреля Николай, по его словам, услышал, что в соседней комнате насилуют девушку. Он испугался вступиться за нее, потому что боялся Трушевского, второго участника изнасилования и еще одного гостя.

Позвонить в милицию Николай не мог, потому что все телефоны лежали в той комнате, где происходило изнасилование. Мужчина пошел в милицию пешком и привел милиционеров на место преступления. К тому времени второй участник изнасилования успел скрыться, и в комнате застали только Трушевского и потерпевшую. Их отвезли в милицию, где девушка написала заявление.

2 мая Трушевский ответил Николаю в своем блоге. Художник подчеркнул, что петербуржец не заглядывал в ту комнату, в которой, по его утверждению, совершалось преступление. По версии Трушевского, девушка согласилась на интимную связь, потому что была пьяна, а потом забыла об этом. Наконец, художник написал, что сотрудники прокуратуры в ходе допроса якобы вместе с ним смеялись над Николаем и девушкой.

Между тем, в сообщении на официальном сайте СКП говорится, что Трушевский во время допроса в прокуратуре «дал признательные показания по существу имеющегося в отношении него подозрения». Затем художника отпустили домой под подписку о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по 30-й и 132-й статьям УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера»), а также 131-й статье («Изнасилование»). По первому эпизоду подозреваемым проходит Трушевский, по второму — его гость, личность которого не установлена. Разыскать этого человека правоохранительным органам пока не удалось, пишет Lenta.ru.