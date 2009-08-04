Студентами-платниками в 2009 году станут 60,9 тысяч человек

Об этом сообщила консультант управления среднего специального и высшего образования Министерства образования Беларуси Мария Карпенко.

На условиях оплаты в нынешнем году в белорусские вузы планируется принять 60,9 тысяч человек, что на 800 человек больше по сравнению с прошлым годом. Причём в государственные вузы прием на платной основе увеличен на 1,8 тысячи, в частные – сокращен на 1 тысячу. Всего в государственные вузы на условиях оплаты будут приняты 49,2 тысячи человек, из них на дневную форму обучения – 23,1 тысяча, на заочную и вечернюю – более 26 тысяч. В частные вузы придут учиться 11,7 тысяч человек, из них на дневную форму обучения – 3,7 тысячи, на заочную - 8 тысяч.

Резкого роста стоимости обучения в белорусских вузах не предвидится. Стоимость обучения уже давно согласована не только с заинтересованными ведомствами, но и с представителями вузов, все расценки можно узнать как в самих учебных заведениях, так и на их сайтах в Интернете.

Сегодня последний день подачи документов на платные места в вузах страны. Зачисление в первокурсники-платники состоится по 6 августа.

Кстати, договор на платное обучение (договор о подготовке специалиста) абитуриент будет заключать только после принятия решения приемной комиссии вуза о его зачислении. Постановлением Совета Министров в 2008 году были утверждены «Примерные формы договоров о подготовке специалистов с высшим образованием на условиях оплаты» и соответствующая инструкция Минобразования. Согласно этим документам все договорные отношения между абитуриентом и вузом могут возникать только после принятия решения приемной комиссии вуза о зачислении. Оплата же за обучение производится после издания приказа о зачислении в число студентов 1-го курса. Срок оплаты за обучение составляет 15 и более календарных дней со дня заключения договора.

Всего прием на получение высшего платного образования осуществляют 43 высших учебных заведения государственной формы собственности и 10 вузов частной формы собственности, сообщает БЕЛТА.