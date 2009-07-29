Студентам-ядерщикам хотят увеличить стипендии на 30-50%

Об этом сообщил начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Беларуси Юрий Миксюк.

Специалисты в этой отрасли будут нести повышенную ответственность - не только за себя, но и жизни миллионов людей. Поэтому они обязательно пройдут очень серьезный отбор, причем все - от уборщика до начальника объекта. «Так что повышение стипендии будущим специалистам-ядерщикам, обеспечение их общежитиями, а потом и жильем - вполне справедливый шаг со стороны государства», - считает Юрий Миксюк.

Он также рассказал, что после того, как студенты пройдут основной курс подготовки в Беларуси, они будут направляться на обязательную практику на атомные станции в России, а возможно, и других странах, сообщает БЕЛТА.