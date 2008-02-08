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Студентам помогут доехать до вуза

08 февраля 2008 17:40
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На оплату проезда студентам будут выделены средства. Министерство образования разработало проект соответствующего Положения.

Сейчас он на  согласовании в Министерстве финансов. Согласно документу, комиссии во всех учебных заведениях   будут   определять порядок назначения и выдачи материальной помощи студентам.  Напомним, 17 декабря вступил в силу закон "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан", который в частности, отменил право учащихся на льготный проезд в общественном транспорте.  Рассказывает Ольга Дубовик.

Дополнительные суммы на проезд студентам будут выделены после  утверждения нового Положения Министерства образования. Согласно документу, комиссии будут созданы в каждом Вузе. Они и будут рассматривать заявления от студентов и решать их дальнейшую судьбу.

Виктор Якжик, начальник управления Министерства образования Республики Беларусь: "На сегодняшний день  каждое учреждение определяет критерии, вносит  изменения в положение об оказании материальной помощи и хочется отметить, что тенденцией является оказание материальной помощи в зависимости от успехов в учебе и соблюдения правил внутреннего распорядка."

Регионы тоже не отстают. В Могилевском университете будут компенсировать не только расходы на проезд. Для тех, кому совсем тяжело, раз в год оказывают дополнительную материальную поддержку.
Татьяна Новицкая, председатель профкома студентов Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова: "В нашем случае сбудут получать помощь те студенты, доход семьи которых не превышает 416 тысяч. Они могут 2 раза в месяц бесплатно добраться домой, если они иногородние, пользуются льготами пригородного транспорта и 50%скидка на городской транспорт." 

Что же касается проезда в общественном транспорте, помощь тоже предусмотрена.  Но только студентам, которым добираться  на учебу слишком далеко.  Работа над проектом Положения продолжается. Сейчас он на стадии согласования в Министерстве финансов.

# общество

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