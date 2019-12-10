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Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса

10 декабря 2019 10:10
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Новости Беларуси. Студента года выберут в Минске. Финал республиканского конкурса пройдет 10 декабря в столичном Дворце культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За почетное звание сразятся 10 лучших учащихся. Все они возглавили победный пьедестал в своих регионах.

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-1

Студенческие презентации, интеллектуальное и ораторское мастерство, а также творческие работы участников оценит профессиональное жюри. Кроме того, традиционно каждый финалист сможет дополнительно номинироваться на звание «Студент года онлайн». Победителя определят пользователи интернета. Голосование проходит в официальной группе БРСМ в социальных сетях.

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-4

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-6

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-8

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-10

Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса-12

# Студенты # общество # Фотофакт

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