Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса

Новости Беларуси. Студента года выберут в Минске. Финал республиканского конкурса пройдет 10 декабря в столичном Дворце культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За почетное звание сразятся 10 лучших учащихся. Все они возглавили победный пьедестал в своих регионах.
Студенческие презентации, интеллектуальное и ораторское мастерство, а также творческие работы участников оценит профессиональное жюри. Кроме того, традиционно каждый финалист сможет дополнительно номинироваться на звание «Студент года онлайн». Победителя определят пользователи интернета. Голосование проходит в официальной группе БРСМ в социальных сетях.