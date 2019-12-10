Студента года выберут в Минске: в чём посоревнуются финалисты республиканского конкурса

Новости Беларуси. Студента года выберут в Минске. Финал республиканского конкурса пройдет 10 декабря в столичном Дворце культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За почетное звание сразятся 10 лучших учащихся. Все они возглавили победный пьедестал в своих регионах.