Студент Витебского Медуниверситета из Вьетнама: Беларусь – это моя вторая Родина

Север Беларуси стал второй родиной для семьи Фан из Юго-Восточной Азии. 12 лет назад нынешняя витебчанка вместе с дочерью решила переехать жить в Беларусь. По наставлению тети Витебский медуниверситет заканчивает и ее племянник.

Уроженец вьетнамского города Винь в белорусском Витебске живет уже шесть лет. Фан Хоа – студент медуниверситета. Самая сложная дисциплина в вузе – русский язык. Если по-русски название болезни – два слова, то по-вьетнамски – всего две буквы.

Витебский медуниверситет – один из самых интернациональных вузов. Но на факультете подготовки иностранных студентов Фан Хоа – единственный вьетнамец. После получения диплома будущий хирург собирается поступить в ординатуру. А потом поработать в белорусских клиниках, чтобы набраться опыта.

Фан Хоа, студент Витебского государственного медицинского университета:

– Здесь много хороших специалистов, преподавателей, врачи очень хорошие. И люди здесь очень добрые и хорошие. Беларусь – это моя вторая родина.

На второй родине вьетнамского студента живет и его вторая мама. Фан Тхи Тинь – тетя Фан Хоа. Она приезжала сюда работать. А 12 лет назад вместе с дочерью переехала насовсем.

Фан Тхи Тинь:

– Я 20 лет уже здесь. Нормально, хорошо тут, нравится.

За шесть лет учебы в Витебске Фан Хоа ни разу не был дома. С родителями и сестрами общается по телефону и в Интернете. А вот с тетей живет в одном подъезде и видится часто. Эта семья так сроднилась с белорусскими обычаями, что даже Новый год празднует по нашему календарю, а не по лунному.

Раньше все знания Фан Хоа о Беларуси помещались на купюре в 200 донгов. Ведь именно эту вьетнамскую банкноту украшает белорусский трактор. Кто бы мог подумать, что такую картину студент из Вьетнама еще много раз увидит на белорусских полях.

Остаться, как тетя, в Витебске, или уехать лечить людей на родину, будущий вьетнамский врач с белорусским дипломом еще не решил. В любом случае, о Беларуси с холодным по сравнению с Вьетнамом климатом в сердце Фан Хоа навсегда останутся теплые воспоминания.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ.