«Студент на неделю». Образовательный проект стартует в БГУ

Стартовал в 2016, собрал тысячи юных поклонников и помог им сделать первый шаг навстречу взрослой жизни. 13-й сезон инновационного образовательного проекта «Студент БГУ на неделю» вновь открывает свои двери для всех, кто уверен: весело в учении, легко в бою.

Антон Купчин, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:

Если вспоминать, как это начиналось, это был пробный проект, студенческая инициатива пригласить ребят, будущих абитуриентов, на факультет журналистики. Показать им специфику университета. Сегодня мы имеем 18 факультетов-институтов, которые принимают ребят, и 1 300 участников за 13 сезонов​.

Попасть в ряды новоиспеченных студентов – заветное желание школьников со всех уголков Синеокой. Однако заполучить счастливый билет в главный университет страны – та еще задачка со звездочкой. Конкурс невероятно высок. В тройке лидеров среди будущих абитуриентов факультет международных отношений, Институт бизнеса и факультет журналистики.​

Марина Слепцова, руководитель проекта «Студент БГУ на неделю»:

Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку, которая находится в соцсетях. Участники пишут мотивационное письмо, отвечают на вопрос, почему я хочу стать студентом на неделю. Потом администрация на факультете и организаторы-студенты читают эти мотивационные письма, выбирают лучшие. Таким образом выбирают участников данного проекта. В период осенних каникул с 1 по 5 ноября для старшеклассников прозвенит первый студенческий звонок. Участники проекта смогут посещать лекции, семинары и практические занятия вместе с учащимися вуза.

Антон Купчин:

Основная цель посмотреть, какой факультет наиболее интересен, потому что можно читать справочники для абитуриентов, сайт, но когда​ ты приходишь сам на лекцию или практическое занятие, ты ​понимаешь, что такое учеба.​ Еще одна не менее важная миссия – показать школьникам, что учеба в университете богата не только различными научными открытиями, но полна положительных эмоций.