«Студент на неделю». Образовательный проект стартует в БГУ
Стартовал в 2016, собрал тысячи юных поклонников и помог им сделать первый шаг навстречу взрослой жизни. 13-й сезон инновационного образовательного проекта «Студент БГУ на неделю» вновь открывает свои двери для всех, кто уверен: весело в учении, легко в бою.
Антон Купчин, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:
Если вспоминать, как это начиналось, это был пробный проект, студенческая инициатива пригласить ребят, будущих абитуриентов, на факультет журналистики. Показать им специфику университета. Сегодня мы имеем 18 факультетов-институтов, которые принимают ребят, и 1 300 участников за 13 сезонов.
Попасть в ряды новоиспеченных студентов – заветное желание школьников со всех уголков Синеокой. Однако заполучить счастливый билет в главный университет страны – та еще задачка со звездочкой. Конкурс невероятно высок. В тройке лидеров среди будущих абитуриентов факультет международных отношений, Институт бизнеса и факультет журналистики.
Марина Слепцова, руководитель проекта «Студент БГУ на неделю»:
Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку, которая находится в соцсетях. Участники пишут мотивационное письмо, отвечают на вопрос, почему я хочу стать студентом на неделю. Потом администрация на факультете и организаторы-студенты читают эти мотивационные письма, выбирают лучшие. Таким образом выбирают участников данного проекта.
В период осенних каникул с 1 по 5 ноября для старшеклассников прозвенит первый студенческий звонок. Участники проекта смогут посещать лекции, семинары и практические занятия вместе с учащимися вуза.
Антон Купчин:
Основная цель посмотреть, какой факультет наиболее интересен, потому что можно читать справочники для абитуриентов, сайт, но когда ты приходишь сам на лекцию или практическое занятие, ты понимаешь, что такое учеба.
Еще одна не менее важная миссия – показать школьникам, что учеба в университете богата не только различными научными открытиями, но полна положительных эмоций.
Марина Слепцова:
Во время проекта студенты знакомятся не только с учебным процессом, но и различными студенческими организациями. На факультете и в самом БГУ также есть возможность познакомиться с администрацией. В последний день есть торжественное закрытие проекта, на котором всем участникам выдаются сертификаты, что они действительно участвовали. И неформальные встречи с руководителями на факультетах, с организаторами.