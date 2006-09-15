Прямой эфир

Студенческий праздник будет проведен под открытым небом

15 сентября 2006 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Городские власти готовятся к проведению самой масштабной в истории Минска молодежной дискотеки "Виват, студент!".Она откроется  на площади возле торгового комплекса "Белэкспо"  16 сентября в 16.00 и продлится до девяти часов вечера.
По предварительным расчетам организаторов, дискотека  обещает собрать до 15 тысяч студентов. Пригласительные  были распространены среди всех высших, средне-специальных и средних учебных заведений Минска. Организаторы обещают "живой" звук,  участие белорусских исполнителей, конкурсы и хорошее настроение. Вход будет свободным. За правопорядком на  территории дискотеки под открытым небом будут следить дежурные бригады БРСМ и сотрудники милиции.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2006 09:00

Всемирному Дню туризма посвящается:

15 сентября 2006 07:32

В Беларуси изменится порядок набора номеров абонентов сетей сотовой связи

14 сентября 2006 14:16

Чтобы годы учебы не оказались потраченными зря: