Студенческий праздник будет проведен под открытым небом

Городские власти готовятся к проведению самой масштабной в истории Минска молодежной дискотеки "Виват, студент!".Она откроется на площади возле торгового комплекса "Белэкспо" 16 сентября в 16.00 и продлится до девяти часов вечера.

По предварительным расчетам организаторов, дискотека обещает собрать до 15 тысяч студентов. Пригласительные были распространены среди всех высших, средне-специальных и средних учебных заведений Минска. Организаторы обещают "живой" звук, участие белорусских исполнителей, конкурсы и хорошее настроение. Вход будет свободным. За правопорядком на территории дискотеки под открытым небом будут следить дежурные бригады БРСМ и сотрудники милиции.